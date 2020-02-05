ظهر بالشرق الأوسط أولا.. فرنسا تحذر من فيروس يدمر المحاصيل

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أصدرت وكالة سلامة الغذاء الفرنسية بيانا، أمس، حذرت فيه من ظهور فيروس جديد ضرب 6 دول أوروبية إضافة إلى الصين وتركيا والصين والولايات المتحدة، موضحة أن الفيروس الجديد يهدد زراعات الطماطم والفلفل.

وذكرت وكالة سلامة الغذاء، في بيانها، أن الفيروس غير ضار بالبشر، لكنه يدمر محاصيل الطماطم والفلفل، مشيرة إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق البذور والنباتات المصابة، والاتصال البسيط.

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وأكدت الوكالة أن الفيروس الجديد يمكن أن يبقى على قيد الحياة لفتراتٍ طويلة، دون فقدان القدرة على الإصابة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي لقاح مقاومٍ للفيروس الذي ظهر في الشرق الأوسط عام 2014، قبل أن ينتشر في أوروبا في 2018.