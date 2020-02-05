ظهور أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في السعودية

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علن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ظهور أول حالة مصابة بإنفلونزا الطيور “H5N8″، في مشروع دواجن بالرياض.

وأعلنت الوزارة أن فرق الطوارئ سيطرت على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق إجراءات خطة الطوارئ.

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وذكرت صحيفة الرياض السعودية، أن المتحدث باسم وزارة البيئة عبدالله أبا الخيل، قال إن النوع الذي ظهر “H5N8” لا ينتقل إلى الإنسان، وذلك بحسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية “WHO”.

وأوضح أن هذه الحالة ظهرت في المملكة أواخر 2017، مشيرة إلى أنها لا تشكل خطرًا على الصحة العامة، مطالبا مشروعات الدواجن باتخاذ جميع إجراءات الأمن الحيوي، واتخاذ الحذر والحيطة، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور. داعيا المواطنين إلى عدم صيد الطيور، للوقاية من الإصابة بالمرض.