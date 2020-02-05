نجل الرئيس الأمريكي يتعرض لهجوم حاد بسبب اليهود

Advertisements

في مؤتمرٍ صحفيٍ بمدينة أيوا، تعرض جونيور نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى هجومٍ حادٍ من شخصٍ خلال المؤتمر بشأن اليهود.

وفي حالة من الغضب حاول الرجل الوصول إلى المنصة أثناء إلقاء جونيور كلمته، وقال الرجل لنجل الرئيس الأمريكي، إنه منذ انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا يتعرض اليهود إلى إطلاق النار في كل سنة.

Advertisements

ومنع حرس نجل الرئيس الأمريكي الرجل من التقدم أكثر، وأخرجوه من القاعة، وردد الرجل هتافات: “أنت تقتل اليهود.. جميعكم هنا تقتلون اليهود”، وأكد نجل ترامب أن والده يسير على الطريق الصحيح، وإنه لا يدخر وقتًا في خدمة بلاده.

وأوضح أن والده يبذل مجهودا كبيرا من أجل إسرائيل واليهود الأمريكيين، أكثر من أي شخص آخر.