وفاة 491 شخصا بفيروس كورونا الجديد في الصين

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سجَّلت لجنة الصحة في الصين، وفاة 491 شخصا وظهور 24 ألفًا و363 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة الجديدة ظهرت في مقاطعة هوبي بالصين.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن 3 آلاف و219 مريضًا لا يزالون في حالة خطيرة، معلنة خروج نحو 900 شخصٍ من المستشفى عقب تماثلهم للشفاء، وأكدت اللجنة أنها تتعقب نحو 252 ألفًا و154 شخصًا، كانوا على اتصال بالمصابين.

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وأكدت اللجنة ظهور 18 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في هونج كونج الإدارية ووفاة حالة واحدة، فيما سجلت منطقة ماكاو الإدارية 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، و11 حالة في تايوان.