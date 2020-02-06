الصين توافق على إجراء التجارب السريرية لعقار مضاد لـ”كورونا الجديد”

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أعلنت الصين على موافقتها لإجراء التجارب السريرية على عقار “ريمدسيفير” المضاد للفيروسات، والمقرر لها أن تبدأ بالدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء اليوم.

وقال تساو بين رئيس برنامج التجارب السريرية للدواء في الصين، خلال مؤتمر صحفي، إن العقار عبارة عن دواء طورته شركة الأدوية الأمريكية (جيلياد للعلوم)، حيث أظهر الدواء في تجارب سابقة على الخلايا والحيوانات نشاطا جيدا مضادا لفيروس سارس وكورونا MERS coronavirus، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة، التي أجريت على ذلك الدواء في الصين، أظهرت أيضا نشاطا جيدا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

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