أول رد من الجيش السوداني على لقاء البرهان ونتنياهو

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بعد يومين من “لقاء التطبيع”، الذي التقى خلاله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأوغندا، سمح السودان للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن، إن اللقاء شمل اتفاقا “مبدأيًا” على استخدام الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية لإسرائيل المجال الجوي السوداني، موضحا أن هناك جوانب فنية ما زالت تُدرس، حيث إن السودان لم يوافق على عبور شركة إسرائيلية لمجاله الجوي وهي شركة “العال”، مشيرا إلى أن السودان لم يعلن “التطبيع” كاملًا مع إسرائيل، وإنما “تبادل مصالح”.

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جدل كبير أثاره لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا، بعدما أعلن مسؤولون في تل أبيب أن ما حدث سيؤدي لتطبيع العلاقات، وهو ما زاد التوتر بين الجيش والمدنيين الذين يتصارعون من السلطة.