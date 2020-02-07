أسرار جديدة عن الطائرة الإماراتية المحطمة في 2016

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أسرار جديدة كشفها محققون عن الطائرة الإماراتية التي تحطمت في عام 2016، عندما حاولت تعديل مسارها وعدم الهبوط في دبي، وأكد محققون أن قائدي الطائرة لم يلاحظا انخضاض إعدادات محركات الطائرة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أن الطيارين حاولا الإقلاع عن قرار الهبوط بعدما لامست الإطارات الرئيسية أرض المطار، ما منع الطائرة من الاستفادة من قوة المحرك، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”. وطالبت الهيئة بتعزيز تدريب طياريها، وناشدت “بوينج” بتعزيز نظام تنبيه الطاقم وتوفير كتيب للإرشادات.

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وأجلي نحو 300 شخص من على متن الطائرة دون إصابتهم بأذى، فيما لقى رجل إطفاء مصرعه وهو يكافح حريق الطائرة بوينج 777-300.