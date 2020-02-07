بعد ولادتها بـ30 ساعة فقط.. الصين تعلن إصابة أول رضيعة بـ”كورونا”

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أعلنت وسائل إعلامية صينية، عن ميلاد أول رضيعة مصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان معقل انتشار الفيروس القاتل، بعد ولادتها من سيدة مصابة بالفيروس، مؤكدة أن فريق طبي متخصص يعمل على اكتشاف آلية انتقاله للرضيعة وهل كان بالميلاد أم اتنقل إليها عن طريق التعامل، وتعتبر تلك الطفلة أول رضيعة مصابة بالفيروس.

وأوضحت السلطات الصينية، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، ارتفاع حصيلة الإصابة بالفيروس القاتل إلى نحو 23 آلف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 900 آخرين بينهم 64 حالة في مدينة ووهان.

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