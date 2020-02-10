ارتفاع ضحايا “كورونا” القاتل متجاوزا وفيات “سارس” في العالم

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قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن عدد وفيات فيروس “كورونا” الجديد في بر الصين، ارتفع إلى 811 حالة، لتتجاوز وفياته ضحايا “سارس” والذي تسبب في حالة هلع عالمية أيضا في مطلع الألفية الثالثة، كما بدأ تفشيه أيضا في الصين، موضحة أنه تم رصد 89 حالة وفاة جديدة، و2656 حالة إصابة مؤكدة، وكانت الغالبية الكبيرة في إقليم هوبي.

وأوضحت أن سلطات الصحة رصدت 37 ألفا و 198 حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي المرض في ديسمبر، كما تم تسجيل 300 حالة إصابة خارج الصين منتشرة في 20 دولة

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