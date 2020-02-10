“ترامب يقف خلف تفشي كورونا”.. الإعلام الروسي يتحدث عن المؤامرة الأمريكية

Advertisements

بعد انتشار واسع لفيروس كورونا في الصين، عمل الإعلام الروسي على التحدث بشأن المؤامرة الأمريكية دافعا بالعديد من التقارير بشأن تلك النظرية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط المختلفة، كون الإعلام الروسي استند على سرد العديد من الاتهامات للنخبة السياسية الأمريكية بشأن وقوفهم خلف انتشار ذلك الوباء القاتل.

حيث خصصت القناة الروسية الحكومية الأولى، فقرة ثابتة لتناول “المؤامرة الغربية” بشأن فيروس كورونا، في برنامج الأخبار المسائي “الوقت”، ما قد يترك لدى المشاهدين انطباعأ باحتوائها على حقائق، وكان أبرز ما ذكره البرنامج أن كلمة “كورونا” التي تعني “التاج” باللغتين اللاتينية والروسية، تشي بضلوع دونالد ترامب في الأمر بطريقة أو أخرى رابطين ذلك الافتراض باهتمام الرئيس الأمريكي بملكات الجمال وتسليمه التاج لهن بنفسه، إلى جانب الدفع بأنه قد يكون سلاحا بيولوجيا عرقيا، وقد يكون ذلك الفيروس القاتل المنتشر في الصي منتج صناعيا تقف خلفه المخابرات الأمريكية وكبرى شركات الأدوية.