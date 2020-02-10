“فيضان ورياح شديدة”.. العاصفة “كيارا” تضرب السواحل البريطانية

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أطلقت الأرصاد الجوية البريطانية، تحذيرا شديدا بشأن هبوب رياح شديدة سوف تتسبب في حدوث فيضان وأمطار غزيرة على السواحل البريطانية إثر قدوم العاصفة كيارا، ما سوف يؤثر على حركة الطيران والسفر، بسبب سوء الأحوال الجوية خاصة في مناطق بايتلي بريدج بمقاطعة يوركشاير شمالي البلاد.

جاء ذلك على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 137 ألفا من سكان المملكة المتحدة، لكن شركات توزيع الكهرباء قالت إنها أعادت التيار إلى حوالي 99 ألف من المتضررين، وألغيت عشرات الرحلات الجوية وأصدرت خطوط السكك الحديد توصيات للركاب بتفادي السفر أثناء العاصفة، كما تسببت العاصفة في إلغاء أحداث رياضية هامة بسبب سوء الأحوال الجوية، أبرزها مباراة كرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي وويستهام في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأعلن مطار هيثرو أنه اتخذ قرارا بالاتفاق مع الخطوط الجوية الشريكة بالتشغيل وفقا لجدول زمني مخفض من أجل تقليل عدد الرحلات الملغاة قبل موعد إقلاعها بوقت قصير، بيتما ألغت الخطوط الجوية البريطانية بعض الرحلات التي تقلع من مطارات هيثرو، وغايتويك، ولندن سيتي في حين نشرت فرجينيا أتلانتك للخطوط الجوية أرقام الرحلات الملغاة على موقعها الإلكتروني، ووضعت هيئة السكك الحديد قيودا على سرعة القطارات بحيث لا تتجاوز السرعة القصوى 50 ميلا في الساعة لجميع خطوط الشبكة الأحد، محذرة المسافرين من استخدام القطارات إلى في “حالة الضرورة القصوى”.