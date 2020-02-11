“يارا”.. اكتشاف فيروس غامض في البرازيل

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نسبة إلى “يارا ملكة الماء” في الأساطير البرازيلية، أطلق العلماء اسم “يارا” على فيروس جديد “غامض” اكتُشف في البرازيل، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

ووجد العلماء أن جينات الفيروس الجديد غير معروفة، ولم توثق من قبل في الأبحاث الفيروسية، موضحين أن الفيروس قد لا يكون خطرا، لكنه لا يزال غامضا، تماما مثل “حورية الماء” في الأسطورة.

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وقال العلماء إن “يارا” عبارة عن سلالة جديدة من فيروس “الأميبا” المحير، كان العالمان اللذان توصلا إلى “يارا” توصلا من قبل إلى فيروس مشابه يدعى “توبان” وينتشر في المياه.

فيروس يارا، الأبحاث الفيروسية، فيروس الأميبا