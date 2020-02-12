بحث يحذر من انتشار كورونا حول العالم بسبب هروب 5 ملايين شخص من ووهان

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حذرت جامعة “ساوثهامبتون البريطانية، من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، حول العالم، بسبب هروب نحو 5 ملايين شخص من ووهان منبع تفشي المرض.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، قال البحث، إن نحو 5 ملايين شخص هربوا من ووهان على متن 60 ألف رحلة جوية، قبل إعلان الحكومة الصينية وضع الإقليم تحت الحجر الصحي من أجل تحديد مدى سرعة انتشار الفيروس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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وأرفقت الجامعة بحثها بخريطة محتملة للرحلات التي سبقت إعلان ووهان تحت الحجر الصحي، ما يعني التنبؤ بانتشار الفيروس حول العالم بشكل مرعب، موضحة أنه قبل 23 يناير الماضي،وهو موعد إعلان الحجر الصحي على ووهان، غادر الآلاف جوًا من الإقليم الموبوء، إلى 382 مدينة خارج الصين، محذرة من أن غالبية تلك المدن تقع في آسيا، أوروبا، الولايات المتحدة، وأستراليا، لافتة إلى وجود علاقة قوية بين مخاطر الاستيراد المتوقعة والحالات المبلغ عنها.

وناشد القائمين على البحث ضرورة توقيع الكشف الطبي على المسافرين إلى تلك المدن من أجل الحد من انتشار الفيروس القاتل.

جدير بالذكر أن حصيلة وفيات كورونا تجاوز ضحايا فيروس سارس في عامي 2002/2003، وكانت أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفيات من ضحايا كورونا في الصين لـ 1113 شخصا، بعدما توفى 94 حالة في مقاطعة هوبي، إلى جانب إصابة 1.638 حالة جديدة في المقاطعة.