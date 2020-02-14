“الصحة العالمية” تطالب الصين بالوضوح بشأن مصابي “كورونا”

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وسط تقارير تشير إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين غير مطابقٍ للواقع، طالبت منظمة الصحة العالمية بكين لتكون أكثر وضوحًا، مشيرة إلى أن زيادة عدد الحالات المصابة تعكس تعريفًا أوسع للعدوى.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جسارفيتش، إن المنظمة تسعى لتكون الصين أكثر وضوحا بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها حالة العدوى بفيروس كورونا، بحسب ما نقلت قناة “العربية”.

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كانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى نحو ألفٍ و367 شخصا، ووفاة 3 حالات في الفلبين وهونج كونج واليابان.