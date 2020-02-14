لين الأحمري.. طفلة سعودية أشعلت “تويتر” خلال 24 ساعة

Advertisements

لين الأحمري.. فتاة في الـ14 من عمرها، خرجت من بيتها متجهة إلى مدرستها، صباح أمس، لكنها لم تعد، وهو ما دفع الجهات الأمنية في المملكة إعلان الاستنفار؛ لتعود هذه الفتاة إلى أسرتها.

وقال شقيق لين إن أخته تعاني من ضعف بالنظر وترتدي نظارة طبية، وتغطّي وجهها نقاب، كما أنها تدرس برفقة شقيقتها في إحدى مدارس الرياض، كما أظهرت كاميرات المراقبة سير الفتاة بمفردها ثم اختفائها بعدما أخبرت شقيقتها بأنها ستذهب للتحدث مع زميلاتها.

Advertisements

في الوقت الذي كانت تقف فيه والدتها بالقرب من المدرسة تنتظرها، لتعود بها وشقيقها إلى المنزل، وبعدها دشن عدد من نشطاء موقع التغريدات القصيرة تويتر، هاشتاجا باسم #لين_مفقوده_لبن؛ للبحث عن تلك الفتاة وإعادتها لأهلها.