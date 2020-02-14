إصابة 1716 عاملا طبيا بفيروس كورونا ووفاة 7 منهم

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إصابة نحو ألف و716 عاملا طبيا بفيروس كورونا، مؤكدة وفاة 7 أشخاص منهم حتى يوم الثلاثاء الماضي. وأكد نائب وزير لجنة الصحة الوطنية تشينج يي شين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية.

ونبه مسؤولو الصحة والقائمين على المستشفيات في الصين، إلى نقص معدات الوقاية منها الأقنعة، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء “رويترز”. وذكرت شبكة “سي إن إن” أن مفوضية الصحة الصينية خصصت نحو تسعة مستشفيات في ووهان لمعالجة المصابين بفيروس “كورونا”، ونحو 61 مستشفى لعلاج إصابات ارتفاع الحرارة.

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