منظمة الصحة العالمية تؤكد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين

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حرصت منظمة الصحة العالمية على طمأنة العالم بأكمله بخصوص فيروس كورونا القاتل، والذي استطاع أن يتسبب في عدد وفيات هائل في كافة أنحاء العالم وخاصة دولة الصين منبع الفيروس الرئيسي طيلة الأسابيع الماضية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا قد تراجع بشكل ملحوظ للغاية في الصين بصفة خاصة، وذلك في إطار المجهودات الرائعة التي تبذلها الحكومة الصينية من أجل محاربة ذلك الفيروس القاتل والقضاء عليه نهائياً.

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وأشارت أيضاً إلى أن الأطباء في جميع أنحاء العالم نجحوا في التوصل إلى حلول جذرية من أجل علاج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، علماً بأن عدد الحالات التي تم شفائها حتى الآن في دولة الصين قد وصل إلى 9 آلاف حالة تقريباً وغادروا جميعهم المستشفيات بسلام عائدين إلى منازلهم.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن الفيروس قد وصل إلى مرحلته الأخيرة، نظراً لأن الأطباء أجمعوا على أن الفيروس قد يكون في مراحله الأولى أو حتى في مرحلة الذروة وهي المراحل التي تسبق المرحلة النهائية له مباشرة.

على صعيد متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوضح في الأسبوع الماضي أنه يتوقع القضاء تماماً على فيروس كورونا بصفة نهائية بحلول شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي في تلك الفترة من كل عام أي مع بداية فصل الصيف.

وبناءً على ذلك، سوف تتكفل درجات الحرارة بالقضاء تماماً على فيروس كورونا، علماً بأن الحكومة الصينية كانت قد أعلنت عن إصابة حوالي 3 آلاف مواطن جديد بفيروس كورونا في آخر 12 يوماً.

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