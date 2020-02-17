“هآرتس”: مبادرة في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطينية

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ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن هناك عددا من دول الاتحاد الأوروبي، تخطط لطرح مبادرة لاعتراف مشترك بدولة فلسطينية، في ردٍ منها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وأكدت الصحيفة أن وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، بحث المبادرة الجديدة مع وزراء خارجية 9 دول وهي: “أيرلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا”.

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وذكرت الصحيفة أن إسرائيل بعثت رسائل للدول التي ترعى المبادرة الأوروبية، تحوي: “هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، لأنه سيحول دون إمكانية الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين من أجل الوصول إلى اتفاق دائم”.