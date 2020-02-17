باستثناء 3.. نتنياهو يشيد بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية

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قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستطيع بناء علاقات مع الدول العربية والإسلامية، باستثناء 3 منها، حيث أكد تطوير اتصالات إسرائل مع الدول العربية والبلدان الإسلامية.

واستشهد بزيارته إلى سلطنة عمان، ولقائه رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، مؤكدا أن هذا يعد تغيرا كبيرا، متسائلا عن نسبة العلاقات التي تقيمها إسرائيل مع الدول العربية في العلن، وأكد أنها تبلغ 10%.

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وذكر أننا نرى فقط 10% وأن العلاقات السرية كبيرة، متابعا: “حدثت تغييرات كبيرة، لأن إسرائيل أصبحت الآن قوة يجب أخذها بعين الاعتبار”.

وشدد على أن إيران أكبر تهديد لأمن الشرق الأوسط ودول العالم، لامتلاكها أسلحة نووية، مجددا التزام بلاده بعدم السماح لإيران بامتلاك هذه الأسلحة.