الصين تعلن وفاة مدير مستشفى في ووهان إثر إصابته بـ”كورونا”

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أعلنت السلطات الصينية، وفاة ليو تشي مينج مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية، إثر إصابته بالفيروس القاتل المتفشي في الصين، ما أسفر عن مصرع نحو 1868 حالة حتى الآن وإصابة نحو 72 ألف شخص في الصين.

وجاء إعلان الخبر، بعد أيام قليلة من إعلان الصين عن إصابة نحو 1700 عاملا في المجال الطبي بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

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وكانت وكالة بلومبرج للأنباء، أعلنت نقلا عن اللجنة الصحية في هوبي، اليوم، تسجيل 93 حالة وفاة وإصابة 1807 آخرين في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس، بينما أعلنت أنه بذلك ارتفع عدد الوفيات إلى 1789 حالة في المقاطعة فقط والإصابات إلى 59 ألفا و989، موضحة أن 7862 مريضًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.