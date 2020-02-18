رغم تراجع الإصابات.. ارتفاع أعداد وفيات “كورونا” لـ98 حالة في الصين

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قالت السلطات الصينية، إن أعداد وفيات فيروس “كورونا” داخل البلاد ارتفعت لـ1868 شخصا، أمس، بزيادة 98 حالة مقارنة باليوم السابق، موضحة أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، ذكرت أنه تم تسجيل 1886 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا” أمس، ليرتفع عدد الإصابات إجماليا إلى 72436 شخصا غالبيتهم من منطقة ووهان، التي تحتوي على نحو 59989 شخصا مصابا.

وقالت اللجنة الطبية في الصين، أن غالبية الوفيات في مقاطعة هوبي.

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وأوضحت الإحصاءات الرسمية، أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاضا تدريجيا في معدلات انتشار الفيروس، حيث تم تسجيل 2641 حالة إصابة، و143 حالة وفاة خلال يوم الجمعة، و2009 إصابات و142 وفاة يوم السبت، و2048 إصابة و105 وفيات يوم الأحد.