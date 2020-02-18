السودان تؤكد انتهاء أزمة سد النهضة.. وتوضح موقف مصر من حصتها في النيل

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قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، إن ملف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت راية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، شهد العديد من التطورات ما أفضى إلى الوصول لاتفاق نهائي بشأن إقامة السد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يوقع في مارس المقبل بعد صياغته من قبل الجانب الأمريكي.

وأضاف وزير الإعلام السوداني، في تصريحات صحفية، أن مصر لم تطلب منهم التنازل عن حصتهم في مياه النيل لصالحها من البداية.

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وكان وزير الخارجية سامح شكري، أعلن توصل مصر بمعاونة الجانب الأمريكي لصيغة عادلة بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدا على توافق جميع الأطراف على ذلك الحل، وأنها ستكون ملزمة للجميع وبضمانة أمريكية.