رويترز: الصين قررت عدم إرسال أي مسؤول لحضور قمة العشرين بسبب تفشي كورونا

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قالت وكالة الأنباء رويترز، نقلا عن مسؤولين في البنك المركزي الصيني ووزارة المالية، إن السلطات الصينية قررت عدم إرسال أي مسؤول لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في الرياض، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد “كوفيد- 19″، جاء ذلك على الرغم من تأكيد ممثلي الصين لدى البنك الدولي بحضور الاجتماع المقرر يومي 22 و23 فبراير الجاري.

وكان السلطات الصينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الفيروس القاتل لأكثر من ألفيّ شخص في الصين و5 دول أخرى، وأصاب أكثر من 75 ألفًا على مستوى 30 دولة، بينهم 3 دول عربية، منذ ظهوره في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية.

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