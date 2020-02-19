“الصحة العالمية” تنفي تصنيع “كورونا” ضمن حرب بيولوجية: “جاء من مصدر حيواني”

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نفى الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، شائعات تصنيع فيروس كورونا المستجد داخل مختبرات ضمن حرب بيولوجية، مؤكدا أنه غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف برنان، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن ليس هناك أي علامات أو دليلا على ذلك الشائعات بشأن تصنيع الفيروس داخل المختبرات، فـ”كورونا” المستجد جاء في الأصل من مصدر حيواني، ولا تزال المنظمة بالتعاون مع عدد من الدول تدرس خصائص الفيروس وآليات انتقاله.

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وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه خلال انتشار الأوبئة ينتشر الشائعات، مطالبت بتوخي الحذر والتدقيق من المصادر التي نحصل منها كمعلومة.