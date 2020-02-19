بدء إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بـ”كورونا القاتل”

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قالت وكالة “كيودو” اليابانية، إن عمليات إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص كانوا على متن السفينة السياحية “داياموند برينسيس Diamond Princess”، التي وضعت تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، خلال الأسبوعين الماضيين، إثر إصابة عدد من الأشخاص على متنها بفيروس كورونا الجديد.

وقال كاتسونوبو كاتو وزير الصحة والعمل والرفاهية الياباني، إنه جاري إجراء تحاليل على متن السفينة لكافة الركاب والطاقم بعد السماح لمن يثبت عدم إصابته بمغادرة السفينة، بينما ينقل المصابين إلى المستشفيات، ومن المقرر أن تنتهي كافة الإجراءات واكمال نزولهم الجمعة المقبل.

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وأضافت الوكالة، أنه تم الإفراج الصحي عن 500 شخص من كبار السن بعد ثبوت خلوهم من الإصابة من أصل 3700 شخصا على متن السفينة من 56 دولة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أجلت 14 شخصا من رعاياها من أصل نحو 400 شخصا كانوا على متن السفينة، بينما قالت مصادر إن عدد الإصابات بلغ 542 حالة بعد اكتشاف 88 حالة أخرى أمس.