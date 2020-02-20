“يقتل 2% من المصابين”.. دراسة توضح طريقة دخول فيروس “كورونا” للجسم

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بعد انتشاره بين العاملين في المجال الطبي، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن 80% من المصابين بالفيروس القاتل يعانوا من أعراض بسطة ويتماثل الشفاء، موضحة أن الإحصائيات الحالية (قد تكون غير دقيقة لأنه لا يزال مبكرا إتمامها)، أشارت إلى أن 2 % من المصابين يتوفوا إثر الإصابة، موضحة أن الفرق بين العدوى القاتلة وأخرى هي تقاعل المرض مع جهاز المناعة للشخص المصاب.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير عنها، أن العلماء وضعوا افتراضيات بناء على أمراض مماثلة مثل “سارس”، حيث يهاجم الفيروس خلايا المصاب ويفتك بها ويتوقف وفاة المصاب بناء على مدى استجابة جهازه المناعي، إلى جانب معايير أخرى بينها السن والنوع والوراثة والوضع الصحي العام للمريض، موضحة أن الفيروس ينتشر خلال عطس الشخص المصاب أو السعال فينتشر من خلال الرذاذ في الهواء، وبالنسبة للعاملين في المجال الطبي فتمت عدوتهم من خلال تعرضهم لمجموعة كبيرة من جر عات المرض النشطة من خلال تواجدهم في بيئة مريضة، كما أن احتكاكهم بالفيروس يكون عن قرب مثل وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس.

وأوضح الدكتور ماثيو فريمان، عالم الفيروسات وأستاذ الطب بجامعة ميريلاند، أن تجمع الخلايا الميتة الناتجة عن الفيروس في الرئة هي ماتسبب صعوبة التنفس، خاصة في حال تكاثر الفيروس بسرعة كبيرة، قبل أن يسمح لجهاز المناعي للشخص المصاب بالعمل ضده.

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