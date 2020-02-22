“الصحة العالمية”: فرص احتواء فيروس كورونا “تتضاءل”

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قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، إن فرص احتواء الفيروس القاتل “كورونا” تتضاءل في ظل زيادة حالات الإصابات وتزايد أعداد الوفيات دون اكتشاف علاج فعال حتى الآن، موضحا أن إيران أعلنت عن وفاة حالتي ليرتفع عدد وفيات كورونا لديها إلى 4 حالات، محذرا من انتشاره في كل مدن إيران.

وأضاف غيبريسوس في تصريحات صحفية، أن زيادة انتشار الفيروس غير مرتبطة بالصين فقط، ولكن أعداد الإصابات ترتفع بشكل كبير، حيث بلغت الإصابات 1152 حالة في 26 دولة مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 8 حالات، موضحا أن بين الوفيات 2 في كوريا الجنوبية التي أعلنت أكبر عدد من الإصابات خارج الصين وخارج السفينة السياحية “ذي دايموند برنسيس” التي خضعت للحجر الصحي في اليابان.

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وشدد على أن أعداد الإصابات خارج الصين قليلة نسبيا ولكن انتشار العدوى بشكل كبير يدعو للقلق، خاصة في ظل زيادة المخاوق وسط الخالات التي لها تاريخ سفر أو تعامل مع الحالات المصابة قائلا إنها: “مزعجة جدا”، مشددا على ضرورة استمرار إجراءات الوقاية من المسافرين من وإلى الصين (منبع الفيروس الوبائي) من أجل التصدي لانتشار الفيروس عالميا.

وأوضح أن إيران أعلنت إصابة 18 حالة إجماليا خاصة في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة في جنوب طهران، إلى جانب وفاة 4 آخرين جراء الفيروس، وتم اكتشاف إصابات في الإمارات وإسرائيل ومصر ولبنان.