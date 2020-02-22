الصين تعلن تعافي نحو 21 ألف مصاب بـ”كورونا”

Advertisements

قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم، إنه تم تعافي 20659 مصابًا بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، مؤكدة أنهم غادروا المستشفيات أمس، بعد اكتمال شفائهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أوضح تقرير لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن 2393 شخصا غادروا المستشفيات يوم الجمعة بعد شفائهم، وبنهاية أمس الجمعة، توفي 2345 شخصا بسبب المرض، وتم الإبلاغ عن 76288 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى المقاطعات الصينية.

Advertisements

جدير بالذكر أن الفيروس القاتل تسبب في مصرع أكثر من 2300 شخص في الصين، إضافة إلى 13 وفاة في دول أخرى بأوروبا وآسيا. وسجّل أكثر من 75 ألف إصابة مؤكدة على مستوى 33 دولة- الجزء الأكبر منها في الصين.