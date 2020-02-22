وزير الصحة الإيراني: تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

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أكد سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني، اليوم، تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بين 285 حالة اشتبه فيها، مضيفا أن 4 حالات توفوا إثر الإصابة.

وقال نمكي، في بيان عنه حسبما تقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إنه جاري معالجة المرضى والمشتبه بهم بفيروس كورونا المستجد مجانيا، موضحا أنه تم نشر 36 فرقة صحية على المنافذ الحدودية، من أجل الكشف المبكر عن المصاب بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها، مؤكدا أن الوضع العام للأشخاص المصابين بفيروس كورونا آخذ بالتحسن، داعيا المواطنين إلى عدم الاكتراث بالشائعات.

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