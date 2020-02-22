اليابان تعلن اختبار فاعلية علاج للإيدز مع “كورونا” المستجد

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أعلن كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة الياباني، أن اليابان تبحث استخدام عقار “أفيجان” المضاد للإنفلوانزا لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، جاء ذلك بعد أيام من إعلان طوكيو البدء في استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة “الإيدز” لمعالجة مصابي كورونا، مؤكدًا أنهم يبذلوا جهودا كبيرة من أجل علاج كورونا.

وحسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، قال إن وزارته تعمل على التحقق من مدى فعالية أدوية الإنفلونزا في مكافحة المرض، وإذا لزم الأمر، ستتيح لكثير من المؤسسات الطبية استخدامها في علاج المرضى، مضيفة أن الحكومة سوف تعلن قريبا عن آلأية التعامل مع الفيروس القاتل.

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جدير بالذكر أن اليابان كانت أعلنت إصابة 750 حالة بفيروس كورونا بينهم 630 حالة كانوا على متن السفينة الموبوءة “دايموند برنسيس”، وتوفى 3 حالات بينهم.