“الصحة العالمية”: انتشار كورونا بعض الدول بسبب ضعف النظام الغذائي

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أكدت قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، قلقها الشديد من زيادة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا بمرضى، موضحة أن الفيروس يتفشى في الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

وأوضح أمين عام المنظمة تيدروس أدهانوم، في تصريحاته لقناة روسيا اليوم، أن المنظمة قلقة جدا من انتشار الفيروس في إيران، مشيرا إلى أنه تم تعيين 4 مبعوثين من أجل مواصلة البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد.

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جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، صنفت فيروس “كورونا” المستجد الذي ظهر نهاية العام الماضي (ديسمبر الماضي) في الصين، كوباء.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت تلقي تقارير بتسجيل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76394 إصابة مؤكدة.