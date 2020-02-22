أسترالي يحصل على 150 ألف دولار بعد احتياله على الجميع بمقطع فيديو زائف !

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شهد العالم بأكمله حالة نصب لا مثيل لها على الإطلاق بعد قيام شخص من أستراليا بالحصول على مبلغ 150 ألف دولار أمريكي، من خلال مقطع فيديو زائف استطاع به أن يحتال على جمعيات خيرية مشهورة عالمية.

وقام شخص أسترالي بالغ يُعاني من نقص الطول بنشر مقطع فيديو زائف يدعي فيه أنه طفلاً يبكي رفقة والدته، والتي اشتكت إلى المشاهدين من معاناة طفلها من التنمر دائماً بسبب قصر طوله.

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وقد انخدعت العديد من الجمعيات الخيرية بذلك المقطع الفيديو الزائف، وهو نفس حال أيضاً بعض مشاهير السينما الأمريكية، حيث تم جمع مبلغ 150 ألف دولار لذلك الشخص المحتال.

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