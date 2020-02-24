وفاة 150 شخصا مصابا بفيروس كورونا في الصين

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أعلنت لجنة الصحة في الصين، وفاة 150 مصابا بفيروس كورونا الجديد، اليوم، كما أعلنت كوريا الجنوبية وفاة المصاب رقم 7 بالفيروس المميت.

وأكدت الصحة الوطنية في الصين إصابة 409 حالات إضافية بالفيروس.

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كما يوجد 149 حالة وفاة، و398 مصابا في مقاطعة هوبي، وارتفع لعدد الإصابات المؤكدة لـ77 ألفا و152 شخصا، وبلغ عدد حالات الوفاة نحو 2592 حالة.

فيما أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، وفاة الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، مؤكدا أن عدد الحالات ارتفعت لـ 161 مصابا، ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى نحو 763 شخصا.