ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 26 حالة

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صرحت وزارة الصحة بالبحرين اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وبهذا فقد ارتفعت عدد المصابين في البحرين إلى 26 حالة إلى الوقت الراهن.

البحرين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

صرحت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن وزارة الصحة أكدت أن كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من إيران، وأكدت على مواصلة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية من للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

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وأكدت السلطات المسؤولة بالبحرين أن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد قد قدموا إلى أراضي المملكة قبل صدور القرار الخاص بتعليق كافة الرحلات الجوية القادمة من إيران.

وزارة التربية والتعليم بالبحرين تعلق الدراسة لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالبحرين عن قرارها الخاص بتعليق الدراسة في كافة المدارس الخاصة والحكومية ومرحلة رياض الأطفال لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الأربعاء كإجراء احترازي من أجل الاطمئنان على صحة الطلاب.

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