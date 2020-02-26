أثيوبيا تعلن عن عدم مشاركتها باجتماع الجولة النهائية لسد النهضة

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صرحت إثيوبيا اليوم الأربعاء عن قرارها الخاص بعدم المشاركة في فعاليات الاجتماعات الثلاثية المُزمع أن يتم استضافتها بواشنطن العاصمة الأمريكية يومي الخميس والجمعة القادمين بشأن سد النهضة، وأوضحت الجهات المسؤولة في أثيوبيا إلى أنها طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إرجاء الجولة النهائية من محادثات سد النهضة.

نقلت وكالة الأنباء رويترز التصريحات التي أعلن عنها المتحدث باسم وزارة المياه والري والطاقة بإثيوبيا، بيزونه تولشا، تم إخطار الولايات المتحدة الأمريكية بأن الدولة الأثيوبية تحتاج لمزيد من الوقت من أج التشاور. ولم يقدم أي تفاصيل إضافية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أنه كان من المتوقع أن يتم التوصل لعقد اتفاق نهائي بشأن سد النهضة الأثيوبية خلال هذا الشهر، لكن مايك بومبو وزير الخارجية الأمريكي صرح خلال زيارته لإثيوبيا خلال الأسبوع السابق أن الاتفاق قد يستغرق شهوراً قادمة، وأضاف، “لا يزال هناك الكثير من العمل”، تبعاً للتصريحات التي أعلنتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

صرحت مصر، وإثيوبيا، والسودان يوم 31 من شهر يناير السابق، عن توقيع اتفاق مع حلول نهاية شهر فبراير الجاري 2020 بشأن إنهاء كافة الخلافات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية الذي يبلغ تكلفة ما يقرب من 4 مليار دولار أمريكي.

وقد اتفقت الدول الثلاثة مصر والسودان، وإثيوبيا على أن يتم ختام المباحثات التي تم إجراؤها خلال الأسبوع السابق بشأن سد النهضة بالعاصمة الأمريكية واشنطن على أن يتم مشاركة الجانب الأمريكي مع البنك الدولي من أجل العمل على بلورة الاتفاق في صيغته النهائية، ليتم عرضه على الدول الـ 3 خلال أيام، من أجل الانتهاء من أزمة سد النهضة وتوقيع الاتفاق النهائي خلال الشهر الجاري.

وزير الإعلام السوداني: اتفاق نهائياً سوف يتم توقيعه خلال مارس على الأرجح

صرح فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، أن هناك اتفاقاً نهائياً بشأن سد النهضة سوف يتم توقيعه خلال شهر مارس القادم على الأرجح، وفي المقابل فقد أعلن الجانب الأمريكي أنه يقوم بإجراء صياغة الاتفاق من أجل عرضه على الدول الـ 3 مصر، وإثيوبيا، والسودان، ليتم توقيعه خلال الشهر القادم.

ودخلت إدارة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بخط الوساطة بين الدول الثلاثة باستضافة أول اجتماع بواشنطن خلال شهر 6 نوفمبر السابق 2019، بناءاً على دعوة من مصر لإشراك وسيط دولي بشأن مباحثات سد النهضة، إثر تعثّر المُباحثات التي تم إجرائها في العاصمة السودانية الخرطوم التي انعقدت خلال وقت سابق من عام 2019.

وقد أجريت 4 مفاوضات أخرى على مستوى وزراء الموارد المائية من الدول الثلاثة، اجتماعان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والثالثة في القاهرة، والرابعة في الخرطوم، بمشاركة ممثلين من البنك الدولي وأمريكا باعتبارهم مراقبين دوليين خلال فعاليات اجتماع 9 ديسمبر، واجتماع 13 يناير 2020، من أجل إعلان الاتفاق النهائي للجولات السابقة التي باءت جميعها بالفشل.

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