مسؤول يحذر.. العالم غير مستعد لتصدي لفيروس كورونا بعد انتشاره بدول العالم

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اتسع خلال الوقت الراهن بشكل كبير تفشي فيروس كورونا الذين تم الإعلان عنه لأول مرة في الصين مع نهاية العام السابق 2019، وقد تخطي حصيلة الفيروس المستجد في كوريا الجنوبية حوالي 1000 شخصاً، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين في إيران، وعدد من دول العالم لم يكن من المتوقع أن يصل الفيروس إليها مما استدعى إطلاق تحذيرات شديدة في العالم، وأكد مسؤول صحي أن العالم ليس مستعداً خلال الوقت الراهن لاحتواء وباء كورونا.

انتشار فيروس كورونا بعدد من دول العالم

انتشر فيروس كورونا بسرعة فائقة بأجزاء من قارة آسيا والقارة الأوروبية، وبعض من دول الشرق الأوسط، على الرغم من تراجع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، إلى أن الإصابة به قد ارتفعت من بؤرة الوباء في الصين وأخذت في الانتشار حول العالم.

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قامت العديد من البلاد والمد بإجراءات عزل طبيعة سريعة للعمل على منع انتشار الوباء، فيما أعلنت بعض الدول الأخرى على إجراءات الحجر الطبي بعدد من فنادق في جزر الكناري، والنمسا يوم الثلاثاء الماضي بسبب الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بإيران

صرحت مصادر مسؤولة في إيران عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، من بين 44 حالة إصابة جديدة قد تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 19 حالة، والإصابات ما يقرب من 139 حالة، كما صرح نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أنه قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

الصحة العالمية ترحب بإجراءات العزل الكبرى التي اتخذتها السلطات

أعلن بروس آيلوورد الذي ترأس بعثة الخبراء إلى الصين بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، عن ترحيبه بإجراءات العزل الكبرى التي اتخذتها السلطات هناك، لكنه صرح للصحافيين إن هناك بعض من الدول الأخرى “ببساطة غير مستعدة” لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بروس آيلوورد، “عليكم أن تكونوا مستعدين للتعامل مع فيروس كورونا المستجد على نطاق أوسع، ويجب أن يحصل هذا بشكل سريع للغاية”.

حصيلة فيروس كورونا المستجد بالصين

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 2715 شخصاً، كما وأصاب أكثر من 78 ألفا شخصاً في الصين بؤرة الفيروس، كما تفيد الحصيلة اليومية منذ 3 أسابيع أن عدد الوفيات قرب من 52 وفيات.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية عن تراجع عدد الإصابات الجديدة إلى 406 شخصاً، 5 منها خارج هوباي الصينية، وهي حصيلة سوف تعزز الثقة في سائر البلاد أن فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه واحتوائه.

حصيلة فيروس كورونا المستجد خارج الصين

سجلت حصيلة فيروس كورونا المستجد خارج الصين أكثر من 40 حالة وفاة وحوالي 2700 حالة إصابة، ووصل وباء كورونا لعشرات الدول كان آخرها كان كرواتيا، النمسا وسويسرا.

تداعيات فيروس كورونا تضرب بورصات العالم

بالإضافة إلى تفاقم الأحوال الصحية وخسائر الأرواح التي تسبب فيها فيروس كورونا بدول العالم، إلا أن له تداعيات أخرى اقتصادية، حيث أدى الوباء إلى تراجع البورصات في العالم بسبب فرض قيود على الرحلات الجوية، والفعاليات الرياضية، وتوقف الأنشطة السياحية.

الصحة العالمية تدعو العالم للاستعداد لوفاء عالمي محتمل

ودعت منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة كافة دول العالم من أجل الاستعداد لوباء عالمي محتمل، كما حذرت المنظمة الدول الفقيرة بشكل خاص.

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم

أعلنت كوريا الجنوبية عن ارتفاع حصيلة المصابين بها بفيروس كورونا إلى 169 حالة جديدة اليوم الأربعاء، مما يؤدي لارتفاع حصيلة المصابين الإجمالية بكوريا إلى إلى 1146 حالة، التي تعد من أكبر دول العالم المصابة بالفيروس بعد الصين، كما سجلت 11 حالة وفاة، ومن بين المصابين بالفيروس بكوريا عنصر في القوات الأميركية المتمركزة بقاعدة كارول العسكرية على بعد 30 كيلومتر شمال دايغو، رابع أكبر المدن ومركز لوباء فيروس كورونا.

سجلت معظم الإصابات بنسبة 90% في كوريا بدايغو، بمقاطعة كيونغ سانغ الشمالية المحاذية، ومنذ أيام قليلة فقد بدت شوارع دايغو البالغ عدد سكانها ما يقرب من 2.5 مليون نسمة، مقفرة بشكل كبير باستثناء وجود طوابير طويلة أمام المتاجر القليلة التي تقوم ببيع الكمامات الطبية الواقية.

حث السلطات الكورية مواطنيها على توخي الحيطة والحذر، ونصحت جموع المواطنين بالبقاء بمنازلهم في حالة شعورهم بأي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو صعوبة في التنفس.

الصين تفرض حجزاً على 94 مسافراً لها من سيول

أعلنت السلطات الصينية عن فرض الحجر الطبي على 94 مسافراً، وصلوا إليها جواً وبالتحديد في نانجينغ قادمين من سيول، بعد أن رصد الجهات الطبية 3 أشخاص جميعهم صينيون، على متن الرحلة كانت حرارتهم مرتفعة للغاية.

أعلنت هونج كونج اليوم عن تقديم مبلغ يقرب من 1280 دولار أمريكي إلى 7 مليون مليون مقيم دائم بمسعى الدولة لمواجهة حالة الركود الاقتصادي الذي تسببه فيه فيروس كورونا المستجد، وقدح أعلن وزير المالية بول تشان، عن تقديم المبلغ خلال الكشف الخاصة بالموازنة السنوية التي رصد ما يقرب من 120 مليون دولار من أجل التصدي لأسوأ حالة تدهور اقتصادي تواجهها البلاد التي تعد مركزاً مالياً عالمياً منذ عقود.

ظهر العشرات من الحالات المصابة بفيروس كورونا باليابان بعد أن سمحت السلطات اليابانية لركاب السفينة السياحية “دايموند برينس” بالمغادرة بعد أن ظهرت عليهم أعراض المرض من ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى الإعلان عن أنباء عن تسجيل أول حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتسعى كوريا الجنوبية لاحتواء الفيروس.

بدء انتشار كورونا في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا

سجلت أمس الثلاثاء أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في إيران بعد تسجيل 4 حالات وفاة، وارتفاع عدد المصابين، وتجتهد السلطات الإيرانية لاحتواء الفيروس.

وقد أعلن مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن بلاد كادت تخوض حرباً مع إيران مع بداية العام الجديد 2020، إلا أن واشنطن شعرت بقلق عميق من أن تكون إيران قد كتمت تفاصيل حيوية بشأن تفشي فيروس كورونا بأراضيها، وبعد تلك التصريحات رد الرئيس حسن روحاني،”لا ينبغي أن نسمح لأمريكا بإضافة فيروس جديد إلى فيروس كورونا المستجد اسمه الهلع”.

وبعد ارتفاع الحالات المصابة في إيران أعلنت العديد من الدول الخليجية بإجراء تدابير جديدة بشأن وقف الرحلات الجوية منع إيران لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفاة أول فرنسي بفيروس كورونا

صرحت وزارة الصحة بفرنسا اليوم الأربعاء عن أول حالة وفاة بسبب إصابة فيروس كورونا المستجدّ بباريس، وأضاف أن المتوفي كان في الـ 60 من عمره، في المجمل، سُجلت فرنسا ما يقرب من 17 إصابة بفيروس كورونا 5 حالات منها تم تسجيلها أمس الثلاثاء، وبالإضافة إلى المتوفى الليلة السابقة، كما تُوفي سائح صيني في الـ 80 من العمر خلال 14 من شهر فبراير الجاري بفرنسا.

اليونان تفعل إجراءات قيود السفر وإغلاق المرافق العامة منعاً لتفشي كورونا

أصدرت السلطات اليونانية مساء أمس الثلاثاء مرسوماً ينص على العمل على تفعيل بعض من الإجراءات، ومنها فرض قيود على السفر، بالإضافة إلى إغلاق المرافق العامة وذلك في حالة تفشي فيروس كورونا، كما يسمح المرسوم أيضاً بالاستحواذ على أسرة كانت تقيم في أحد الفنادق في عيادات خاصة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، “إننا على استعداد تام للقيام بكل ما هو ضروري من أجل حماية صحة الناس”.

إيطاليا 300 حالة مصابة و10 وفيات حصيلة فيروس كورونا

أفادت السلطات الإيطالية عن 10 وفيات وأكثر من 300 حالة مصابة بفيروس كورونا، كما تم عزل 11 بلدة وأمرت السلطات بإجراء مباريات رياضية من أبرزها قمة الدوري في كرة القدم على أن يتم اللقاء في ملاعب دون حضور جماهيري.

وحذرت روسيا اليوم الأربعاء من السفر لإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية بعد انتشار فيروس كورونا،كما حثت الجهاز المسؤول عن سلامة المستهلك المواطنين على تجنب السفر إلى تلك البلاد إلى أن يستقر الوضع الوبائي بها.

الولايات المتحدة سجلت عشرات الإصابات بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية بضع عشرات من الإصابة بفيروس كورونا، وقد حضت السلطات الصحية الحكومات المحلية والمدارس، والشركات على وضع خطط في حالة انتشار الفيروس بشكل أكبر مثل إلغاء التجمعات الكبرى، بالإضافة إلى اللجوء لاختيار العمل عن بعد خلال الوقت الذي تسعى فيه البلاد لاحتواء فيروس كورونا.

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