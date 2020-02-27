“منع الصلاة الجماعية ومد غلق المدارس”.. إيران تعلن عن إجراءات محاربة تفشي “كورونا”

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أعلنت إيران، عن اتخاذ عدة إجراءات حازمة من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا الذي أصاب عدد من الأشخاص مؤخرا، موضحة أن أول تلك الإجراءات هي وقف صلاة الجمعة في بعص المناطق المصابة بالفيروس، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا في البلاد، وهي النسبة الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وقال سعيد ناماكي وزير الصحة الإيراني، في مؤتمر صحفي، إنهم سوف يضعوا العديد من الإجراءات والقيود على حركة الشتبه في إصابتهم والمصابين، بديلا عن فرض الحجر الصحي على المدن، موضحا أن فرقا من المفتشين وضعت بالفعل عند مداخل المدن التي تشهد حركة نشطة، دون أن يسمها.

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وحسبما ذكرت روسيا اليوم، قال الوزير، إن تلك الفرق الطبية سوف تقيس درجات حرارة المواطنين، وتوقف المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وهؤلاء سيتم عزلهم لمدة 14 يوما، موضحا أن زيارة الأماكن المقدسة الشيعية سيكون مقيدا، بما في ذلك ضريح الإمام الرضا في مشهد وضريح فاطمة المعصومة في قم.

وشدد الوزير على أنه سوف يتم السماح للمواطنين بزيارة الأضرحة ولكن بشرط واحد وهو تزويدهم بسوائل غسل اليدين إلى جانب التوعية الصحية بآلية انتشار المرض وأهمية الأقنعة، موضحا أنه عليهم ألا يتجمعوا في مجموعات واحدة فقط يصلوا ويغادروا، مؤكدا على استمرار غلق المدارس لمدة أسبوع آخر بعدما كانت السلطات منحت الطلاب إجازة لمدة 3 أيام، كما ألغوا كافة الأنشطة الرياضية ونشروا فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

وأوضح الوزير، أن تلك الإجراءات مؤقتة وقد يتم تشديدها أو تخفيفها حسب الظروف.

جدير بالذكر أن إيران أعلنت الأسبوع الماضي وفاة أول شخصين بعدوى فيروس “كورونا” في قم، وحسبما ذكرت البيانات الرسمية حصد الفيروس القاتل أرواح 17 شخصا آخرين من أصل 139 حالة مؤكدة للإصابة بالعدوى.