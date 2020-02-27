السعودية تعلق تأشيرات العمرة ضمن الإجراءات الوقائية من “كورونا”

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قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية في غرفة شركات السياحة، إن السعودية علقت إصدار تأشيرات العمرة، على خلفية الإجراءات الوقائية الواردة من مركز معلومات وزارة الحج والعمرة السعودية، في إطار منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البكري، أن شركات السياحة الدينية المصرية العامل، تلقت رسالة جاء نصها : “بناء على ما وردنا من مركز المعلومات لوزارة الحج والعمرة نفيدكم بتعليق إصدار تأشيرات العمرة بناءً على التعليمات وستقوم الوزارة بالتوضيح تباعًا.. التأشيرات الصادرة سيتم التعميم على الناقل الجوي بأنها ملغاه وغير معتمدة حتى لو كانت سارية والتعامل معاها بنظام الملغاة لحين الإشعار التالي”.

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