إيران تعلن ارتفاع أعداد حالات الوفيات والإصابات

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أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا القاتل، لـ22 حالة إلى جانب تسجيل 141 حالة إصابة أخرى بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم فرض حزمة من الإجراءات بينها إلغاء صلاة الجمعة في بعض المناطق بسبب فيروس “كورونا”، الذي أودى بحياة 19 شخصا بالبلاد، وهو الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وقال سعيد ناماكي وزير الصحة الإيراني، إن السلطات قررت فرض إجراءات مختلفة بديلة عن فرض الحجر الصحي على المدن، موضحا أنه سوف يتم فرض قيودا على حركة المشتبه في إصابتهم أو المصابين، مشيرًا إلى أن فرقا من المفتشين وضعت بالفعل عند مداخل المدن التي تشهد حركة نشطة، دون أن يسمها.

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وحسبما ذكرت روسيا اليوم، قال إن تلك الفرق الطبية سوف تقيس درجات حرارة المواطنين، وتوقف المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وهؤلاء سيتم عزلهم لمدة 14 يوما، موضحا أن الوصول للعديد من الأماكن المقدسة الشيعية سيكون مقيدًا، بما في ذلك ضريح الإمام الرضا في مشهد وضريح فاطمة المعصومة في قم.