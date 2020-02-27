ارتفاع الإصابات بـ”كورونا” في العالم تتخطى الصين

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قالت صحيفة “ساوث تشاينا بوست” الصادرة في هونج كونج، إن حصيلة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” خارج الصين ارتفعت مسجلة 3530، وذلك بعد تسجيل 627 حالة إصابة أمس، مشيرة إلى أن أعداد الوفيات عبر العالم زاد خلال الـ24 ساعة الماضية من 49 لـ60 حالة، مشيرة إلى أنهم كالآتي 22 وفاة في إيران، و13 في كوريا الجنوبية، و12 في إيطاليا، و7 في اليابان (4 منهم ركاب سفينة دايموند برنسيس)، وحالتا وفاة في كل من هونج كونج وفرنسا وحالة واحدة في كل من تايوان والفلبين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أكبر أعداد للمصابين رصد في كوريا الجنوبية وهو 1595 حالة، ثم اليابان مع 894 حالة، منها أكثر من 700 حالة بين ركاب أفراد طاقم “دياموند برنسيس”، المحتجزة في الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، أما الدول التي سجلت أقل من 10 حالات إصابة فتتمثل في : مصر والعراق والكويت وعمان والجزائر ولبنان وإسبانيا والفلبين وكرواتيا والهند والنمسا وفنلندا وإسرائيل وروسيا وباكستان وأفغانستان وبلجيكا وكمبوديا والسويد والبرازيل وفنلندا وجورجيا واليونان ومقدونيا الشمالية والنرويج ونيبال وسريلانكا والسويد وكرواتيا ورومانيا وسويسرا، وإستونيا.

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وأوضحت أن الأعداد في الصين بلغت خلال يوم الأربعاء 433 شخصا، وعدد الوفيات 29 حالة، في أدنى حصيلة يومية منذ حوالى شهر.

وكان فيروس كورونا القاتل، حصد أرواح أكثر من 2800 في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 81 ألفًا على مستوى أكثر من 40 دولة بآسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج ودول الأمريكتين والشرق الأوسط، حتى الآن.