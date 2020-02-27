تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسوانيا

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أعلن تانيل كييك وزير الشؤون الاجتماعية الأستواني، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على أراضيها، مشيرة إلى أن الحالة لمواطن إيراني، كما أنه تم إرساله إلى الحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة الدنماركية تسجيل أول إصابة لشخص عائد من شمالي إيطاليا.

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جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.