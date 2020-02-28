مصادر تؤكد اقتراب السعودية من إصدار بطاقات جديدة مريحة للوافدين !

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ذكرت بعض المصادر داخل المملكة العربية السعودية أن الحكومة السعودية باتت تستعد لإصدار بطاقات جديدة خاصة بالوافدين، من أجل تسهيل عليهم العديد من الأمور سواء المتعلقة بإجراءات السفر أو حتى الأمور الحياتية في السعودية.

وأكدت المصادر أن هذه البطاقات الجديدة سوف توفر لجميع الوافدين الكثير من الأموال إضافة إلى الوقت أيضاً، كما ستُساهم أيضاً في حصول الوافد على تأشيرة واحدة فقط من أجل الخروج والعودة دون الحاجة إلى العودة إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة الخروج والعودة.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه البطاقات سوف تكون مريحة جداً سواء بالنسبة للوافدين أو حتى أصحاب العمل، نظراً لكونها سوف تُعطي كل طرف حقه بشكل كامل.

وشددت المصادر على أن الوافد سوف يكون بإمكانه الحصول على الخدمات المتنوعة من خلال إما وصولها إلى منزله أو عبر الموقع الإلكتروني من خلال استخدام الرقم المتواجد في البطاقة، كما يستطيع الوافد أيضاً أن يقم بتجديد رخصة العمل إضافة إلى تأشيرة الإقامة في السعودية بصورة إلكترونية.

وأضافت المصادر أن قيمة الحصول على هذه البطاقة الجديدة لن تختلف تماماً عن قيمة البطاقات القديمة التي كان يحصل عليها الوافدون مما يؤكد على المميزات التي تتسم بها.

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