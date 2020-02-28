وزارة العمل في السعودية تُقرر توطين 50 مهنة وإعادة الوافدين إلى بلادهم

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أعلنت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بصفة رسمية عن توطين 50 مهنة خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى إعادة الوافدين العاملين بجميع هذه المهن إلى بلادهم في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن هذه المهن الذي تم توطينها لا تقتصر فقط على المهن الحكومية بل شملت أيضاً بعض المهن الحرة.

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وإليكم الآن جميع المهن التي تم توطينها في المملكة العربية السعودية:

مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات / نائب مدير فندق.

مندوب إداري / مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات.

مشرف النادي الصحي / ممثل المبيعات.

كاتب استلام بضائع / مشرف خدمات عامة في الفنادق.

مضيف مقهى أو مطعم / مستلم طلبات خدمة الغرف في الفنادق.

سكرتير تنفيذي / كاتب استعلامات سياحية.

موظف إداري / كاتب إداري عام.

منسق إداري / معقب.

مخلص جمركي / ناسخ.

منافذ بيع السيارات / محاسب زبائن.

محلات بيع النظارات / منافذ بيع الدراجات البخارية.

محلات بيع الأثاث المنزلي / محلات بيع الساعات.

محلات بيع الملابس الأطفال والحريمي والرجالي / محلات بيع مواد البناء.

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