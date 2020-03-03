“قد لا ينتهي”.. علماء يحذرون من تطور خطير في مواجهة “كورونا”

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وسط زيادة المخاوف بشأن انتشار “فيروس كورونا” حول العالم، أكد علماء أن الفيروس المستحدث قد يصبح “دائمًا” أو “موسميًا”، مؤكدين أنه لن يختفي على الإطلاق.

وحسبما ذكرت “سكاي نيوز”، فإن الفيروس المنتشر في الصين أصاب المرض أكثر من 80 ألفا غالبيتهم العظمى داخل الصين، وقتل ما يقترب من 3 آلاف شخص،

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وأكد العلماء، أن الفيروس المتحور الجديد، سوف يتحول إلى مرض دائم مثل الإنفلوانزا أو نزلة البرد، وتصيب تلك الأمراض عدد كبير من الناس في كل شتاء، ولا يمكن مواجهتها بشكل قاطع

وأكد البروفيسور جون أوكسفورد من جامعة الملكة ماري في لندن، وفقا لما ذكرته صحيفة “تلجراف” البريطانية، أن الفيروسات الأخرى من نفس عائلة كورونا عبارة عن فيروسات تنفسية عرفنا عنها الكثير خلال الخمسين عامًا الأخيرة، فإنها موسمية، وتسبب أمراض البرد المعتادة وعلى الأرجح هناك الآلاف مصابون بها، موضحا أن كورونا سوف يسير على النهج ذاته أم لا علينا الانتظار، لكنني أعتقد أنه سيفعل.

ورجح الدكتور أميش أدالجا خبير الأمراض في جامعة جون هوبكينز الأميركية في مدينة بالتيمور، أن فيروس كورونا سيبقى معنا لبعض الوقت، موضحا أنه مرض مزمن للبشر ولن ينتهي دون اكتشاف لقاح، جاء ذلك وفقا لما ذكر موقع “بزنس إنسايدر”.