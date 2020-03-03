وصول فيروس كورونا للسعودية والمغرب وتونس.. أحدث إحصائيات الفيروس القاتل

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تتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل، وسط مخاوف عالمية من انتشاره المستمر دون التوصل لعلاج فعال، لتعلم المملكة العربية السعودية تسجيل أولى حالات الإصابة لمواطن سعودي قادم من إيران ودخل عبر البحرين، أمس، كما أعلنت تونس تسجيل أولى حالات الإصابة لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.

وفي ذات السياق، أكدت الأردن تسجيل أول إصابة لديها بفيروس كورونا لأردني قادم من إيطاليا، بينما تحفظت السلطات على شخص آخر، ووضعته قيد الحجر الصحي، بينما أعلنت المغرب تسجيل أول حالة مؤكدة بالفيروس. لمصاب مغربي مقيم بإيطاليا، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة وأنه يخضع حاليا لعزل صحي بمدينة الدار البيضاء.

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وأكدت قطر، تسجيل إصابات جديدة أمس ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد سبع حالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، كما فرضت قيودا بشأن الأفراد القادمين إليها من مصر في إطار تدابير لمنع انتشار الوباء.

وأوضحت الجزائر، أنها عزلت امرأتين تحملان فيروس كورونا جنوبي العاصمة الجزائر، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاث حالات، بينما دعت السلطات للتعبئة في جميع أنحاء البلاد من أجل مواجهة الفيروس.

وسجلت الكويت تصاعدا في حالات الإصابة بالفيروس القاتل، كما أعلنت العراق اكتششاف إصابتين في بغداد وقالت إنهما عائدتان مؤخرا من إيران. وبذلك بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 21 حالة حتى اللحظة، وأعلنت البحرين تسجيل 6 حالات إصابات ليصل إجمالي المصابين إلى 47 حالة. وعلقت السلطات البحرينية الدراسة لمدة أسبوعين، ودعت المواطنين إلى عدم السفر إلى دول انتشر فيها الفيروس، مثل إيران، وإيطاليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية.

وفي الإمارات، قالت السلطات إن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 21 حالة، منها خمس حالات تماثلت للشفاء، وفي لبنان، كشفت السلطات عن عشر إصابات بالفيروس في البلاد، وجميعها لأشخاص أجانب.

وفي مصر، سجلت السلطات ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية الكندية. وكانت مصر قد أعلنت يوم الخميس الماضي تماثل أول حالة أعلنت في البلاد للشفاء، وتعود لمواطن صيني. ولم تسجل أي إصابة بين مصريين.

وفرضت السلطات المصرية إجراءات وقائية مشددة على موقع عمل تابع لشركة بترول مصرية عقب اكتشاف حالة الإصابة الثانية التي تخص المواطن الكندي الذي يعمل بهذه الشركة. وصرحت السلطات المصرية أنها قامت بعزل كل العاملين بالموقع، وعددهم 1500 شخص، لمدة أسبوعين، ومتابعة نحو 1427 من المخالطين لهم.

كانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت قبل أيام أن ستة مواطنين فرنسيين ممن شُخصت إصابتهم بالفيروس، كانوا عائدين مؤخرا من زيارة إلى مصر.