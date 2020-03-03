شركة أدوية عالمية تعلن بشرى سارة بشأن علاج كورونا

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أعلنت شركة فايزر المصنعة للعقاقير الطبية، أمس، تحديد بعض المركبات المضادة للفيروسات التي طورتها الشركة ويمكن أن تحد من توقف نشاط فيروسات كورونا، مؤكدة أنه جاري العمل على فحص المركبات.

وأكدت الشركة، في بيان عنها، أنها تعمل على الحصول على نتائج الفحص في نهاية مارس الجاري، على أمل أن ينجح اختبار المركبات مع نهاية العام الجاري.

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جدير بالذكر أن مايكل دولستن كبير المسؤولين العلميين في فايزر، وأحد مسؤولي شركات الدواء الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الاثنين.