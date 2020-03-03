“ديلي ميل”: “كورونا” يسبب فشل كلوي وأضرار في القلب والمعدة

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قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن تأثير فيروس كورونا الذي يستهدف الجهاز التنفسي للإنسان، لا يتوقف عند ذلك الحد، بل يمتد ليضرب الكليتين والجهاز المناعي، كما تتلخص آلية عمل فيروس كورونا في التعلق بالأنسجة داخل الرئتين والتكاثر، وفي تلك الأثناء يقتل الخلايا، ما يؤدي إلى تلف وتساقط بطانات الرئتين وتراكمها داخل القفص الصدري ما يؤدي بالضرورة إلى صعوبة التنفس وتفاقم حالة المصاب سوءا.

وأضافت الصحيفة، أن جسم الإنسان يعتمد على آلياته الدفاعية المتمثلة في الجهاز المناعي، لكن الفيروس يستطيع أن يضرب أيضا الجهاز المناعي، ويتطور الأمر إلى التهاب شديد، يؤثر على عمل المعدة والأمعاء والقلب والكبد والكليتين، وينتهي الأمر بصورة مأساوية عندما يحدث فشل كامل للأعضاء، كما أن فشل الأجهزة يعد أحد عوامل الوفاة بالفيروس، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الالتهاب الرئوي، وهو التهاب في الرئة يتسبب في امتلاء الشعب الهوائية بالسوائل.

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وكان الفيروس القاتل أصاب نحو 90 ألف شخص حول العالم وقتل أكثر من 3 آلاف، يسبب أضرارا خطيرة في الرئة والالتهاب الرئوي القاتل.