تعرف على أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه

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لا يزال فيروس كورونا ينتشر بسرعة هائلة ومخيفة في جميع أنحاء العالم على مدار الأيام الماضية، مما أجبر منظمة الصحة العالمية مؤخراً على تصنيف ذلك الفيروس كوباء عالمي وليس مجرد فيروس مُعدي في ظل قدرته على القضاء على حياة البشر في وقت قياسي.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 50 دولة حول العالم بسبب قدرة ذلك الفيروس القاتل على الانتقال بسرعة من شخص إلى آخر بأبسط الطرق الممكنة، وخاصة في التجمعات مما كان سبباً في فرض بعض الدول قيوداً صارمة على تجمعات الأشخاص في منطقة واحدة من أجل تفادي تفشي ذلك الفيروس بصورة أكبر.

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وراح أكثر من 3000 شخص حول العالم كضحية لذلك الفيروس القاتل، فيما لا يزال عدد المصابين في تزايد مستمر يوماً بعد آخر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن عدد المصابين قد تخطى تقريباً حاجز 83 ألف مصاب في جميع أنحاء العالم باستثناء بعض الدول التي لم يظهر فيها الفيروس بعد بسبب حرارة الجو المرتفعة فيها.

وإليكم الآن أعراض فيروس كورونا القاتل والتي يجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حميات بعد اكتشافها:

درجة حرارة مرتفعة وحمى شديدة. سعال جاف متواصل بدون توقف. ضيق في التنفس وشعور بألم شديد في العضلات إضافة إلى إرهاق وعدم القدرة على الحركة بصورة طبيعية.

ولا يُمكن اكتشاف أعراض فيروس كورونا بين ليلة وضحاها، حيث من الممكن أن تظهر أعراض فيروس كورونا على أي شخص بعد مرور 14 يوماً أو ربما قد تمتد هذه الفترة حتى تصل إلى 24 يوماً، ويبقى الفيروس بداخل جسم الإنسان طوال تلك الفترة بدون أن يشعر به.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن طرق الوقاية من فيروس كورونا القاتل بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية:

غسل اليدين بالماء والصابون جيداً على مدار اليوم بسبب قدرة الصابون على قتل أي نوع من أنواع الفيروسات.

تغطية الأنف والفم بصفة دائمة سواء أثناء العطس أو حتى أثناء السعال، علماً بأن هذه التغطية يجب أن تتم عن طريق استخدام منديل ورقي وليس اليدين.

عدم لمس العين والأنف باليد بعد لمس أي سطح ملوث، نظراً لأن ذلك السطح الملوث قد يتواجد عليه الفيروس وبالتالي من السهل انتقاله بعدها إلى جسم الإنسان مباشرة.

الابتعاد لمسافة متر واحد على أقل تقدير عن أي شخص مُصاب بنزلة برد أو الإنفلونزا.

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