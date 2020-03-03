الكويت تُجبر الوافدين من 10 دول ضمنها مصر على إجراء فحص فيروس كورونا لدخول أراضيها

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فاجأت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت العالم العربي بأكمله اليوم الثلاثاء بقرار في غاية الغرابة، والذي تمثل في إخضاع الوافدين من 10 دول إلى فحص طبي إجباري قبل الدخول إلى أراضي دولة الكويت من أجل التأكد من خلو الوافدين من فيروس كورونا القاتل.

ولعل ما جعل الأمر مفاجئاً للغاية أن هذه الدول العشرة التي حددتها دولة الكويت قد شملت مصر من بينها، بالرغم من أن مصر لم يظهر فيها حتى الآن سوى حالتين فقط لمواطنين أجانب تم الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل أن يتم علاجهما بنجاح وعودة كلاهما إلى بلادهما من جديد.

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وهو ما يؤكد بالتالي على أن مصر تُعتبر في مقدمة الدول الخالية تماماً من فيروس كورونا القاتل، مثلها مثل دولة تونس على سبيل المثال التي لم تظهر فيها سوى حالة وحيدة فقط لا غير حتى الآن.

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت خلال بيان رسمي أن الدول العشرة التي سوف يتم إجبار الوافدين منها على إجراء فحص طبي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا تتمثل على النحو التالي:

مصر / لبنان / الهند / الفلبين / بنجلاديش / جورجيا / سوريا / أذربيجان / تركيا / سيريلانكا.

وأشارت أيضاً إلى أن جميع الوافدين من هذه الدول يجب عليهم أن يقوموا بإجراء الفحص الطبي في مركز طبي معتمد لدى السفارة الكويتية في هذه الدول، وفي حالة عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدول يجب أن يتم إجراء الفحص لدى وزارة الصحة لهذه الدول.

وشددت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت على أن هذه الإجراءات سوف يتم تطبيقها على جميع الوافدين من الدول العشرة بداية من يوم 8 مارس المقبل، حيث يجب على كل وافد أن يحمل معه شهادة صحية تؤكد خلو جسده من فيروس كورونا.

وأضافت أيضاً أنه في حالة وصول أي وافد من هذه الدول بدون الشهادة الصحية سوف يتم منعه من دخول الأراضي الكويتية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن ذلك الوافد سوف يرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة بدون أن تتحمل حكومة دولة الكويت أي تكاليف مادية مع فرض غرامة مالية على شركة الطيران التي خالفت ذلك القرار.

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت أن هذه الإجراءات لن يتم تطبيقها على أي مواطن كويتي قادم من هذه الدول العشرة، حيث سيتم إجراء الفحص الطبي له على يد مسؤولي وزارة الصحة الكويتية في مطار الكويت.

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