إجراءات صارمة من السعودية على الوافدين من 17 دولة ضمنها مصر خوفاً من فيروس كورونا

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انضمت المملكة العربية السعودية إلى الدول العربية التي اتخذت بعض الإجراءات الصارمة على الوافدين من بعض الدول حول العالم، وذلك خوفاً من انتشار وتفشي فيروس كورونا على أراضيها بعدما تم تصنيف ذلك الفيروس على أنه وباء عالمي من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء أن جميع الوافدين من 17 دولة من ضمنها مصر ولبنان إضافة إلى العراق وباكستان وأيضاً عدة دول من غرب قارة آسيا سوف يخضعون إلى فحوصات طبية وقائية في المطار قبل دخول أراضي المملكة العربية السعودية.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الفحوصات الطبية يبقى الهدف منها هو الاطمئنان على الحالة الصحية لأي وافد، وخاصة خلوه جسده من فيروس كورونا في ظل الانتشار السريع لذلك الفيروس القاتل في كافة أنحاء العالم طيلة الأسابيع الماضية.

وشددت وزارة الصحة السعودية على أن هذه الإجراءات الوقائية سوف تُساهم بدون أدنى شك في احتواء فيروس كورونا وضمان عدم انتشاره في أنحاء المملكة، على أمل أن تنتهي هذه العاصفة قريباً مع حلول فصل الصيف القادر على القضاء على ذلك الفيروس بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

على صعيد متصل، كانت السلطات الأمنية السعودية قد أصدرت قراراً صارماً في الأيام الماضية يتمثل في منع أي مواطن خليجي من دخول أرض المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة كان ذلك المواطن الخليجي قد زار إحدى الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وأوضحت أيضاً أن قرار المنع سوف يستمر لمدة 14 يوماً كاملة، وهي الفترة التي سوف يتم فيها ذلك المواطن في منطقة الحجر الصحي من أجل ضمان سلامته إضافة إلى خلو جسده تماماً من فيروس كورونا، على أن يتم السماح له بعدها بدخول أراضي المملكة العربية السعودية.

وأضافت السلطات الأمنية السعودية أنه هناك حالة تواصل بصفة دائمة ما بين الحكومة السعودية وبين دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، من أجل ضمان تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا القاتل.

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